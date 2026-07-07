Spaccata al bar, fugge con poco meno di 300 euro: arrestato

“Spaccata” al bar, fugge con circa 300 euro: arrestato un 33enne. E’ successo questa mattina, 7 luglio 2026, a Lipomo.

Il colpo questa mattina

L’effrazione risale alle 5 di questa mattina. Secondo quanto ricostruito Felix Bianchi, 33 anni originario del Burkina Faso, residente a Cernobbio, ha raggiunto in bicicletta il Bar Jungle di via Montorfano. Dopo aver violato la porta di ingresso del locale, al momento chiuso al pubblico, ha raggiunto il registratore di cassa e ha sottratto i soldi al suo interno, 265 euro. Si è poi allontanato in bicicletta. Avrebbe fatto tutto da solo.

In mattinata il 33enne è stato però rintracciato e arrestato grazie all’importante collaborazione tra Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como e la Squadra Mobile della Questura, intervenuti con una volante. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.