Spaccata al fruttivendolo, ma in cassa non c'è nulla

È successo tutto lunedì, il 29 gennaio 2024, alle 14 a Vighizzolo: al fruttivendolo "Non solo frutta" un delinquente ha prima sfondato la vetrina e poi provato ad accedere al fondo cassa.

La ricostruzione

L'autore del fatto è stato per ora identificato come un uomo in monopattino che in pieno giorno, come detto intorno alle due del pomeriggio, si è avvicinato alla vetrina del negozio per poi iniziare a prenderla a spallate fino al suo cedimento. Una volta all'interno dell'esercizio il delinquente avrebbe preso di mira la cassa per rubarne il contenuto e scappare, ma la sua operazione non è andata a buon fine in quanto non vi era nemmeno un centesimo nell'apparecchio.

Sul caso sta indagando la Polizia locale di Cantù, con l'obiettivo di identificare il malvivente a breve e denunciarlo.