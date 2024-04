Spaccata alla Nostran Carni, ma rubano solo 30 euro

Un blitz notturno che ha fatto più danni, per i titolari dell’attività, piuttosto che dar frutti e guadagno ai delinquenti. Questo quanto accaduto nello scorso fine settimana, nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 di notte, a Luisago, in via Roma, alla macelleria Nostran Carni.

La testimonianza del titolare

A raccontare quanto accaduto il titolare dell’attività, Luigi Dalla Rizza: «Intorno alle 4 è partito l’allarme e siamo scesi subito perché abitiamo proprio sopra la macelleria, però non abbiamo fatto in tempo a vedere nessuno. Due minuti dopo l’accaduto è partito l’allarme della casa vicino a noi e parlando con la vicina mi ha detto che il loro sistema ha rilevato un intrusione. Ma non si sono fermati lì perché ho saputo poi che hanno aperto una macchina del condominio di fronte a noi e hanno preso quel che hanno potuto, soprattutto monetine. La stessa cosa hanno fatto con altre due macchine nel parcheggio sotto le Poste. Abbiamo avvertito le Forze dell’ordine e ci hanno detto che i ladri dovrebbero essere passati sotto le telecamere. Speriamo vengano identificati».

L'irruzione, però, è costata un grosso danno alla macelleria che ora dovrà sostituire la porta di cristallo e una seconda vetrata. E non è andata bene nemmeno ai ladri che sono riusciti a fuggire dall'attività con una refurtiva di soli 30 euro.