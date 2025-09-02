Spaccata all’Iperal: furto da 70mila euro

E' successo nella notte tra domenica e lunedì: almeno cinque persone in azione

Spaccata all’Iperal di Tavernerio: furto da 70mila euro. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì: in azione almeno cinque persone.

Un furgoncino usato come ariete

Il furto sarebbe avvenuto poco prima delle 4. In azione almeno cinque persone che, secondo le prime ricostruzioni, hanno raggiunto il supermercato lungo la Statale Briantea con un furgoncino Ducati, usandolo come ariete per distruggere una vetrina laterale ed entrare nel supermercato. La banda si è poi diretta a colpo sicuro verso un ufficio per strappare una cassaforte a muro e portarla via: al suo interno contanti per oltre 70mila euro, si parla infatti del ricavato del fine settimana.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Albate e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Como: immediatamente sono state avviate le indagini, anche con l’utilizzo delle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio.

La cassaforte rubata sarebbe poi stata ritrovata a Fabbrica Durini, aperta e svuotata dai malviventi, che nel frattempo si sono dati alla fuga.

(Nella foto, il supermercato con la vetrina laterale provvisoriamente ricoperta dopo lo sfondamento)