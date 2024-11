Spaccata in farmacia a Cantù: ladri fuggono in bici

Spaccata nella notte tra giovedì e venerdì alla farmacia di Cantù Asnago.

Ladri in azione

Hanno sollevato un chiusino posto di fronte alla farmacia e lo hanno usato come ariete, lanciandolo contro il vetro fino a frantumarlo. Poi sono entrati nell’esercizio cercando denaro, ma trovando solo spiccioli. Infine, con l’allarme che suonava, si sono dati alla fuga in sella alle biciclette. A essere presa di mira nella notte tra giovedì e venerdì è stata ancora una volta la farmacia della frazione di Cantù Asnago, in via Filippo Rienti.

La dinamica e il precedente

La stessa attività era già stata vittima di una spaccata circa un anno fa, alla fine di ottobre, sempre con i ladri che avevano utilizzato un chiusino per sfondare il vetro. All’epoca a gestirla era Gianpiero Cesari, che ha lasciato qualche settimana fa per andare in pensione. Stefano Alzani è uno dei soci che ha rilevato l’attività da circa un mese. I malviventi questa volta sono entrati in azione poco prima di mezzanotte. Ad agire sono stati presumibilmente in tre: due hanno lavorato per spaccare il vetro ed entrare nella farmacia, ma uno aspettava i complici dalla parte opposta di via Rienti, non lontano dalla stazione.

L'intervento dei Carabinieri

Nel momento dell’effrazione è scattato l’allarme e poco dopo sono arrivati sul posto sia il titolare sia i Carabinieri della Compagnia di Cantù. Questi ultimi hanno proceduto ai rilievi, che sono proseguiti anche la mattina successiva, quella di venerdì. I ladri sarebbero fuggiti in sella a delle biciclette, una delle quali probabilmente rubata poco prima, attorno alle 23, da un garage in via Citterio.

Tentato furto anche in farmacia

Nella notte la farmacia di Asnago non è stata l’unica a essere presa di mira dai malviventi. Hanno cercato il colpo anche a Bregnano, alla farmacia Casarotto in via per Lazzate, senza però riuscire ad entrarvi e scappando a mani vuote. «Siamo stati fortunati - ha raccontato il titolare, Luca Casarotto - Ad agire sono stati in tre. Hanno provato ad alzare la saracinesca, ma non ci sono riusciti. Allora hanno provato a entrare dal retro della farmacia, ma è scattato l’allarme e sono scappati».