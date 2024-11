Spaccata in farmacia: i ladri sono scappati in bicicletta

Hanno sfondato la porta della Farmacia Tagliabue, preso dei contanti e sono scappati in bicicletta: è successo nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 novembre a Senna Comasco.

La dinamica:

E' successo tutto intorno alle 2.30 della notte: i ladri, presumibilmente tre, hanno sfondato la porta di ingresso della Farmacia Tagliabue in via Roma 8. I malviventi avrebbero utilizzato le bocche di lupo presenti davanti all'attività commerciale e alcune griglie del parcheggio adiacente per spaccare la porta di ingresso e irrompere nella farmacia.

Qui, nonostante la farmacia sia provvista di cassa automatica, hanno trovato del contante.

La fuga

Nell'entrare in farmacia i ladri hanno fatto scattare l'allarme. Una volta preso il contante sarebbero fuggiti in bicicletta.

Sul posto sono accorse, assieme alla titolare, anche le Forze dell'Ordine che in queste ore stanno procedendo ai rilievi e visioneranno i filmati delle telecamere.