Spaccata nella farmacia Cesari: rotto il vetro della porta con un chiusino

Torna la paura per la banda delle farmacie.

Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre, infatti, i ladri - probabilmente in tre - hanno svaligiato la farmacia in via Filippo Rienti, nella frazione di Asnago. La dinamica del furto richiama quelli posti in essere nel mese di ottobre del 2022 da una banda formata da stranieri minorenni, che è stata poi individuata e fermata dai Carabinieri della Compagnia di Cantù, con diversi arresti, a marzo di quest’anno. Quella banda aveva commesso furti a Cantù, nel canturino, a Mariano e a Cabiate.

"Hanno spaccato il vetro della porta d’ingresso della mia attività utilizzando un chiusino, che hanno sollevato nel vicolo accanto - ha raccontato Giampiero Cesari, titolare della farmacia di Asnago - Da come hanno agito pare siano soggetti soliti fare questi furti. Perché sono andati direttamente alla cassa e hanno prelevato il contante. Si trattava peraltro del fondo cassa, quindi una somma di circa 200 euro".

Altri soldi? No, meglio gli stupefacenti

Dopodiché i malviventi avrebbero potuto impadronirsi anche di un paio di sacchetti pieni di monete, che avrebbero potuto incrementare il bottino.

"Invece hanno scelto di non portarseli dietro e di lasciarli nel negozio - ha proseguito il farmacista - Hanno provato a guardare anche nel settore degli stupefacenti, senza tuttavia portare via nulla".

L’allarme è scattato nelle prime ore di giovedì mattina, quando è stato osservato che il tombino del vicolo a fianco del Bar Station era stato rimosso. Il timore che fosse stato utilizzato per porre in essere un furto si è quindi concretizzato nel momento in cui è stata notata la porta di vetro della farmacia distrutta. La violenza dei colpi inferti con il tombino sollevato è stata tale da staccare la vetrata della porta d’ingresso, caduta all’interno della farmacia.

L'arrivo delle Forze dell'ordine

Sul posto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù e i militari hanno effettuato i rilievi previsti in questi casi.