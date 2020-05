Ieri, 14 maggio 2020, un agente del Comando di Polizia Locale di Cantù, fuori servizio, ha notato uno strano scambio tra un soggetto, già noto alle Forze dell’ordine, e un’altra persona.

Spaccia a Cantù, beccato da un agente fuori servizio

L’agente si trovava in via Ariberto, quando si è accorto della presenza di un soggetto noto al Comando per ripetuti episodi di disturbo e di micro-criminalità avvenuti in Cantù. Insospettito dai suoi comportamenti l’ha tenuto d’occhio. Ha quindi notato che cedeva un piccolo involucro in cambio di denaro ad un’altra persona. Subito avvisato il Comando, l’agente è stato rimesso in servizio e raggiunto da personale in borghese della Polizia Locale. Con i colleghi ha portato avanti la perquisizione del soggetto, ritrovandogli addosso una dose di sostanza stupefacente (marijuana) ed il provento dello scambio appena avvenuto.

I.E., 36 anni, di nazionalità liberiana da anni residente in Italia, è stato denunciato alla Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti, norma che prevede la reclusione sa sei mesi a quattro anni e la multa da 1032 a 10329 euro. Sia lo stupefacente che il denaro sono stati sequestrati penalmente. Anche l’acquirente è stato identificato, a questo ultimo veniva sequestrata amministrativamente la marijuana appena acquistata e nei suoi confronti si procedeva amministrativamente per la detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale con la segnalazione alla Prefettura di Como.

Rinvenuta altra sostanza stupefacente

Sempre nella giornata di ieri, durante il pomeriggio nell’ambito di un servizio a tutela della sicurezza urbana con l’ausilio dell’unità cinofila, veniva rinvenuta della sostanza stupefacente in una zona periferica della città, oggetto di segnalazione da parte di una residente. Dallo stesso cittadino si sono tratti utili spunti investigativi che verranno sviluppati nelle prossime settimane.

Le parole di sindaco e assessore

Il sindaco Alice Galbiati ha dichiarato: “L’episodio dimostra ancora una volta la dedizione che gli appartenenti alla Corpo di Polizia Locale dedicano alla nostra città. Il fatto che intervengano anche fuori dal servizio non è un fatto nuovo, tanto è vero che proprio lo scorso gennaio ho avuto l’onore di presenziare alla cerimonia regionale in cui un altro agente è stato insignito della croce al merito per aver tratto in arresto un malvivente nell’estate del 2018. Il nostro Comando di P.L. rappresenta una certezza in termini di competenza e supporto in ogni occasione sia necessaria”. L’assessore alla Polizia Locale, Maurizio Cattaneo ha aggiunto: “Mi complimento per la brillante e tempestiva azione compiuta dalla Polizia Locale, la cui autorevolezza è uno stimolo costante per me nel metterli nelle condizioni di operare sempre al meglio, garantendogli scelte politiche che vadano nella direzione di un rafforzamento in termini di uomini e mezzi”.