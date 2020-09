Nel pomeriggio di ieri, 17 settembre 2020, gli uomini della Squadra Mobile di Como hanno arrestato E.M., classe 1981, cittadino albanese regolare sul territorio, muratore, con precedenti in materia di stupefacenti, a Cantù, colto in flagranza del reato di spaccio di cocaina.

Spaccia cocaina a Cantù: arrestato dalla Polizia

In particolare, nei giorni scorsi, a Cantù, nelle vicinanze di via Milano, gli agenti avevano sottoposto a controllo alcuni tossicodipendenti trovati in possesso di cocaina. Intuendo che il pusher era residente in quella zona, sono state avviate attività investigative e di riscontro, che portavano all’individuazione in quella via del probabile punto di spaccio. L’attività di appostamento fatta su più giorni, nella giornata di ieri si è conclusa con esito positivo in quanto gli agenti notavano due soggetti scambiarsi velocemente qualcosa. Uno dei due era E.M. Immediatamente il personale di Polizia interveniva bloccando sia l’acquirente che E.M., procedendo al sequestro di due palline di cocaina, del medesimo tipo di quella dei giorni scorsi, trovandone rispettivamente una addosso al primo e una addosso al secondo.

Nella perquisizione domiciliare a carico dell’albanese, è stato rinvenuto anche il materiale di confezionamento. Dopo gli adempimenti di rito, l’acquirente è stato segnalato amministrativamente, mentre E.M., è stato tratto in arresto e su disposizione dell’A.G. procedente, è stato accompagnato al Bassone.