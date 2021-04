I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Como, nei confronti di G.O., cittadino marocchino, 33enne, residente in Lomazzo, per reati connessi con lo spaccio di stupefacenti.

Spaccia cocaina tra Rovellasca, Lomazzo e Guanzate: arrestato

L’attività d’indagine, avviata a gennaio 2021 come prosecuzione dei risultati acquisiti da specifici controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio, ha permesso di delineare gravi ed univoci indizi di colpevolezza a carico dell’uomo. L’indagato aveva posto in essere un’illecita attività finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, operando nella fascia di territorio compresa tra i Comuni di Rovellasca, Manera di Lomazzo e Guanzate, sia in area urbana che in quella boschiva.

Le investigazioni del Nucleo Operativo e Radiomobile, dunque, attraverso attività tecniche, escussioni testimoniali e servizi di osservazione, hanno consentito di cristallizzare lo scenario. Nell’intero corso dell’attività sono state contestate cessioni di sostanza di stupefacenti per più di 360 dosi a favore di una decina di assuntori, per un peso complessivo di circa 1,5 etti di cocaina. Nell’ambito dell’indagine sono stati posti sotto sequestro grammi 1,97 di cocaina, nonché oltre 4mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, concluse le formalità, è stato portato al Bassone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.