Spacciatore arrestato nei boschi di Puginate: aveva con sé 10 grammi di cocaina

I militari della stazione Carabinieri di Cermenate, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto al fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in un’area boschiva, svolto con il supporto del personale dello “Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia", a conclusione degli accertamenti hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 34enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale.

L'operazione

Il 34enne, è stato controllato in un’area boschiva nei pressi della Frazione - Puginate del Comune di Bregnano - Località Catena (area già nota per il traffico di stupefacenti). Alla vista dei Carabinieri Cacciatori l'uomo ha anche tentato la fuga aggredendo un militare.

In seguito alla perquisizione veniva trovato in possesso di 9,7 grammi di cocaina, 40 euro in contanti, due cellulari e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Oltre all’arresto per resistenza, il 34enne veniva anche denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.