Spacciatore arrestato nei boschi di Socco: trovato con dosi di eroina, cocaina e hashish

L'operazione è stata condotta dai militari della stazione dei Carabinieri di Fino Mornasco con il supporto di personale dello Squadrone Cacciatori "Calabria". I carabinieri hanno battuto la zona boschiva di Socco dove hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino straniero 29enne, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, irregolare.

Le dosi di stupefacenti

In seguito all’arresto sono stati sequestrati 51,1 grammi di eroina, 5,9 grammi di cocaina, 89,9 grammi di hashish, 580 euro, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento

delle dosi e 2 telefoni cellulari.

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la medesima intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla

popolazione le vaste aree verdi protette.