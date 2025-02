Spacciava cocaina in “Delivery” con l’auto a noleggio

Riceveva le ordinazioni dai clienti, poi, alla guida di un'auto a noleggio, procedeva alla consegna della cocaina. L'uomo è stato arrestato

Le indagini

La Polizia di Stato di Como ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 29enne di origini marocchine, cittadino italiano, residente in provincia di Bergamo, trovato in possesso di 40 dosi di cocaina e 330 euro in contanti.

Nel corso dei servizi atti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sia in città che in provincia, la Squadra Mobile di Como, nel pomeriggio di venerdì , ha concentrato le attenzioni su una delle segnalazioni acquisite nel corso delle varie attività di Polizia Giudiziaria. I poliziotti hanno quindi organizzato un servizio nelle zone dell’Erbese dove era stata più volte segnalata un’autovettura, condotta dal 29enne, che effettuata consegne di cocaina a domicilio.

Agli agenti sono bastati pochi istanti per individuare l’auto con a bordo il 29enne bergamasco e documentare i vari incontri e le varie cessioni di droga, decidendo poi, una volta arrivato nella zona di Merone, di procedere al controllo, ispezionando la sua persona ed il veicolo, risultato a noleggio.

La scoperta

Dall’ispezione gli agenti hanno rinvenuto, nascoste nel posacenere dell’auto, ben 40 involucri termosaldati contenenti cocaina e 330 euro in contanti, ritenuti il frutto dell’attività illecita.

Portato in Questura, il 29enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo aver avvertito il pm, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con il rito del direttissimo.