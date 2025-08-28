Spacciava droga in un bar, il gestore era compiacente: locale chiuso per 20 giorni

dopo il blitz

Le indagini hanno appurato che il gestore consentiva al 37enne tunisino, arrestato nei giorni scorsi, di svolgere l'attività tranquillamente nel bar.

Nei giorni scorsi era stato teatro di un blitz antidroga da parte della Polizia di Stato di Como: il 37enne tunisino che spacciava nel locale di Asso era stato arrestato, ora scattano le misure anche per il bar.

Gestore compiacente

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Como, dopo il blitz dei giorni scorsi, ha raccolto le informazioni riguardanti i fatti accaduti all’interno del locale pubblico. Ha quindi valutato le inadeguatezze del gestore del bar, una persona gravata da numerosi precedenti penali e di polizia: i poliziotti della Squadra Mobile hanno infatti appurato che era disponibile e compiacente, facendo sì che l’attività illecita del tunisino potesse svolgersi tranquillamente nel bar.

I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno quindi stilato il provvedimento amministrativo, sottoponendolo al Questore di Como Marco Calì che lo ha firmato, imponendo la sospensione della licenza del bar per 20 giorni.

Questa mattina, giovedì 28 agosto, gli agenti della Questura di Como si sono presentati al cospetto della legale rappresentante del bar - una donna di 36 anni di Lecco, sorella dell’effettivo gestore - per dare corso al provvedimento del Questore e apporre i sigilli agli accessi del bar.