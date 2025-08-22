Spacciava droga in un negozio: 37enne colto in flagrante e arrestato

polizia di stato

In manette un tunisino per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Si recava sempre nello stesso locale ad Asso per spacciare droga: i movimenti sospetti hanno attirato l'attenzione della Polizia di Stato che, nel pomeriggio di giovedì 21 agosto, lo ha colto in flagrante e arrestato.

I movimenti sospetti in un negozio

La Polizia di Stato di Como, ieri, ha proceduto all’arresto di un 37enne tunisino per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, a seguito delle indagini svolte al fine di monitorare il fenomeno dello spaccio di cocaina.

Intorno alle 17, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como hanno effettuato un servizio dedicato di osservazione e monitoraggio di un esercizio commerciale in paese: in particolare hanno posto la loro attenzione su un uomo e sui suoi movimenti sospetti, ma poco fraintendibili, di attività di spaccio.

Gli agenti, notando la sua abitualità all'interno del locale, accertando e documentando le continue cessioni di sostanze stupefacenti da parte del 37enne, hanno proceduto al controllo di polizia all’interno dell'esercizio ed alla perquisizione dell’uomo. Hanno quindi rinvenuto 1 grammo di cocaina suddiviso in dosi pronte per la cessione, 15 grammi di hashish e 710 euro, provento dell’attività di spaccio, dato anche lo status di disoccupato del soggetto.

Oggi il processo per direttissima

Il 37enne è stato, quindi, tratto in arresto in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, notiziato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e momentaneamente disposto nelle camere di sicurezza della Questura di Como, in attesa del processo in direttissima che si terrà oggi.

L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Como si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che rappresenta una delle principali minacce per la sicurezza e l’ordine pubblico.