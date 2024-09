Sono stati trovati con 42 grammi di hashish, due minorenni sono stati denunciati alla Procura minorile di Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spacciavano hashish: denunciati due minorenni

Nell’ambito dei servizi straordinari per il controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cantù, coadiuvati da personale C.I.O. del III Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano, nella serata di giovedì 19 settembre, sono stati impegnati nel Comune di Senna Comasco, per un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In due minorenni, oltre all'hashish, avevano con loro anche un tirapugni. Un terzo ragazzo, sempre minorenne, è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura in quanto in possesso di una dose.