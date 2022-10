Spaccio al parchetto, giovane trovato a Luisago con hashish e denunciato

I carabinieri lo hanno trovato nei dintorni del parchetto di Luisago, mentre attendeva potenziali clienti: fermato, aveva addosso oltre 10 grammi di hashish.

Spaccio al parchetto, denunciato un 21enne

Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzate al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti in ambiente boschivo e urbano, i militari della Stazione

Carabinieri di Fino Mornasco, nei giorni scorsi hanno deferito in stato di libertà D.F., cittadino comasco classe 2001, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto a Luisago, dove i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, hanno notato un soggetto aggirarsi nei pressi del parchetto comunale in atteggiamento equivoco, in attesa di presunti clienti: a seguito di un repentino controllo di polizia ad opera

dei militari della citata Stazione, il comasco veniva bloccato e controllato, circostanza nella quale sono stati rinvenuti nella sua disponibilità un involucro di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 12,36 grammi, un bilancino di precisione e la somma

di euro 50,00 ritenuto provento dell’illecita attività.

L’operazione, dunque, si concludeva con il deferimento in stato di libertà del comasco. Rimane ferma la presunzione di innocenza della persona denunciata.