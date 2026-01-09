Spaccio di droga: arrestati due “Pony Express” della cocaina

Spaccio di droga: arrestati due cittadini marocchini residenti a Canzo. L’intervento è di ieri pomeriggio, 8 gennaio, della Polizia di Stato.

Effettuavano le consegne in auto in tutta la Vallassina

La Squadra Mobile di Como ha intensificato la già proficua attività repressiva nei confronti degli spacciatori di droga i quali, è ormai prassi, prediligono muoversi in autonomia e a bordo di auto, consegnando a domicilio le sostanze, oppure incontrando i loro clienti in luoghi precedentemente stabiliti.

Dalle indagini, i poliziotti della sezione antidroga hanno individuato i due marocchini con base a Canzo come fiorenti spacciatori di cocaina e che si muovevano a bordo di un’autovettura per effettuare le consegne.

Pedinati per quasi tutto il pomeriggio dagli agenti, i quali hanno annotato le varie località toccate dalla coppia, Canzo, Civenna, Asso, Barni, Magreglio e documentato tutta l’attività illecita dei due soggetti, un 32enne e un 28enne, sequestrando le dosi man mano cedute, hanno deciso di intervenire. Dopo l’ultima consegna nel comune di Ponte Lambro l’auto è stata bloccata e i due marocchini controllati. Dall’ispezione i due sono stati trovati in possesso di 8 dosi di cocaina nascoste nei calzini e 215 euro in contanti, ritenuti l’esatto ammontare della droga fino a quel momento venduta. Portati in Questura a Como, i poliziotti della Mobile hanno ricostruito l’intero giro di smercio mettendo in fila i vari elementi probatori a loro carico, per poi arrestarli per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

A prescindere dall’esito del giudizio, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno già approntato un fascicolo personale dedicato alla coppia di marocchini, al fine di aggiungere i giusti provvedimenti amministrativi per entrambi.