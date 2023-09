Spaccio di droga, bivacchi smantellati a Fino e Lurago d'Erba

La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso del fine settimana, ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e di 9 Stazioni Carabinieri in molti interventi, preventivi e repressivi, che hanno portato a due arresti, per spaccio di stupefacenti e per tentato furto aggravato e allo smantellamento di quattro bivacchi della droga.

Spaccio di droga, arrestato un 36enne pregiudicato

In primo luogo i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, a conclusione di un’attività antidroga condotta nel territorio del Comune proprio di Fino Mornasco in collaborazione con un’unità cinofila della Guardia di Finanza con il pastore belga Caimon, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 36enne pregiudicato, gia sottoposto a una misura alternativa, sequestrando nella sua abitazione cinque bilancini di precisione, tre involucri contenenti 10,7 grammi di hashish, 14,9 grammi di cocaina, 490 euro e 80 franchi svizzeri, oltre a dei telefoni cellulari.

Nel corso di un’altra operazione antidroga, condotta questa volta dai militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba in collaborazione con gli Squadroni Carabinieri Cacciatori “Calabria”, nei boschi compresi nel Comune di Inverigo, tra via Magni e via Cattafame – Laghi Carpanea, hanno individuati, geolocalizzato e smantellato quattro bivacchi della droga .