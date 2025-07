Spaccio di droga: denunciato un uomo

L'arresto

Si tratta di un giovane di 24enne di Luisago, già noto alle Forze dell'Ordine

Nel pomeriggio del 7 luglio, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato alla Procura di Como un giovane di 24enne di Luisago, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

L’uomo, nato in Italia e di origini arabe, disoccupato e già noto alle Forze dell'Ordine per reati specifici, è stato individuato nel corso di una perquisizione personale e domiciliare richiesta all'Autorità Giudiziaria di Como dagli stessi carabinieri. L'operazione rientra nell'ambito di altro procedimento penale avviato a seguito dell'arresto di altro soggetto lo scorso 2 giugno.

La droga

Durante la perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di varie sostanze stupefacenti, del tipo hashish, marijuana ed estratto di hashish, oltre che ad una busta contenente polvere solubile al cacao con cannabis THC, oltre a denaro in contante per oltre 300 euro, bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale e le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sulla rete di spaccio. L'Autorità Giudiziaria di Como è stata prontamente informata dai Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco.