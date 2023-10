Spaccio di stupefacenti: arrestato un 31enne irregolare sul territorio nazionale

Tutto è successo nel pomeriggio di sabato 14 ottobre 2023 a Montorfano, dove un uomo di 31 anni, irregolare sul territorio, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 31enne era già stato espulso dall’Italia nel 2022 con il divieto di farne ritorno per almeno 7 anni.

L'intervento della Polizia

Nello specifico, i poliziotti, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, hanno intercettato il 31enne marocchino a bordo di una motocicletta che si appartava nelle zone più note per essere considerate quelle dello spaccio di droga. Un controllo dell'uomo ha permesso agli agenti di trovargli addosso 10 dosi di cocaina, per un peso di quasi 7 grammi e mezzo e contante per 250 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il P.M. di turno, dopo essere stato informato, ha disposto che l’uomo venisse arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo, tenutosi oggi, lunedì 16 ottobre, in cui ha riportato una condanna di 1 anno e mezzo di reclusione e 2.400 euro di multa, con l’applicazione della misura della Custodia Cautelare in carcere.