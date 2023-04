Spaccio di stupefacenti: la Polizia di Stato arresta una persona per spaccio e ne denuncia una a piede libero. E' avvenuto nella serata di ieri, lunedì 17 aprile 2023.

Spaccio di stupefacenti: un arresto e una denuncia ad Asso

L’arresto effettuato nella serata del 17 aprile dalla Squadra Mobile di Como è scaturito da un servizio dedicato allo spaccio di droga nella zona dell’erbese, nell’ambito del quale gli investigatori si sono appostati in quei luoghi dove il mercato illecito è più fiorente. Gli agenti hanno notato uscire due individui di nazionalità nord africana da uno stabile di Asso e salire su un’auto che era già stata segnalata per essere utilizzata da spacciatori della zona. Quando però gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di bloccare il mezzo, l’auto si è fermata e i due occupanti sono fuggiti in due direzioni diverse.

I poliziotti hanno inseguito e bloccato il passeggero, un marocchino di 28 anni domiciliato ad Asso, irregolare sul territorio nazionale e gravato da svariati precedenti di Polizia, al quale sono stati trovati in tasca 150 euro in contanti e un telefono cellulare usa e getta, verosimilmente utilizzato per tenere i contatti con i clienti.

L’immediata perquisizione all’autovettura, una Renault Scenic intestata a un prestanome milanese proprietario di altre 80 auto, ha permesso di rinvenire, occultati in due barattoli di plastica, 35 dosi di cocaina per un peso totale di 38 grammi, oltre a 4 grammi di hashish e ad altri 4 telefonini usa e getta, che sono stati sequestrati per essere esaminati dagli investigatori.

La successiva perquisizione al domicilio del fermato ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di identificare un secondo soggetto all’interno dell’appartamento di Asso. Si tratta di un marocchino di 20 anni con precedenti di Polizia e irregolare sul territorio nazionale. Sono stati altresì rinvenuti ulteriori 7 grammi di cocaina e vario materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente.

Una volta portati in Questura il primo uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti mentre il secondo è stato denunciato a piede libero per la detenzione. Su disposizioni del P.M. di turno, l’uomo arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo che si svolgerà questa mattina alle 10.30.