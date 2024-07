Spaccio nei boschi, arrestati un 22enne e un 27enne

Beccati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio nei boschi di via Campagnola.

Bivacco nei boschi smantellato

Ieri, lunedì 22 luglio, i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, con il supporto di personale dello "Squadrone Cacciatori Puglia", hanno operato all’interno di un’area boschiva nei pressi di via Campagnola (Fino Mornasco), arrestando in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 22enne ed un 27enne entrambi marocchini, in Italia senza fissa dimora. In seguito all’arresto venivano sequestrati 21,7 grammi di hashish, 39,9 grammi di eroina, 95,9 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 1.690 euro in contanti e 100 franchi svizzeri. Il “Bivacco della Droga” è stato geolocalizzato e smantellato. Inoltre, in una singola operazione del genere, è stato inflitto alle organizzazioni criminali, un danno economico complessivo stimato di circa 11.000 euro.

La campagna proseguirà

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la medesima intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.