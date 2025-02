Spaccio nei boschi, arrestato dai Carabinieri

Un nuovo bivacco smantellato, grazie all’ennesima operazione dei Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco e di quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna.

Il nuovo blitz

Questa volta i militari hanno eseguito un’operazione di bonifica nella località “molino del trotto”, agro del comune di Olgiate Comasco dove, dopo una lenta e meticolosa ricognizione, hanno individuato un punto di spaccio riuscendo a bloccare proprio colui che lo gestiva. Si tratta di uno straniero senza fissa dimora, trovato in possesso, nel corso della perquisizione, di 42 grammi di cocaina, 45 grammi di eroina, 647 euro e 120 franchi svizzeri, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.L’uomo, è stata arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando di Como, fino a lunedì 24 febbraio, quando sarà giudicato con rito direttissimo.