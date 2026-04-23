Spaccio nei boschi a Cadorago: in manette è finito un uomo di 52 anni.

Spaccio nei boschi: arrestato un uomo

Ieri, 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo, nell’ambito di un’operazione straordinaria di controllo del territorio hanno svolto un servizio coordinato avvalendosi della preziosa collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, unità altamente addestrata per operare in contesti impervi e boschivi, particolarmente efficace nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle attività illecite connesse. Nel corso dell’attività, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive, è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 52 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine per analoghi reati.

Aveva contanti, cocaina, hashish ed eroina

A seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 19 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 29 grammi di eroina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle dosi e una somma di denaro contante pari a 1.500 euro, provento dell’attività illecita. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa del rito direttissimo fissato oggi, 23 aprile.