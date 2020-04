Spaccio nei boschi di Inverigo: continuano i controlli delle forze dell’ordine

Se in queste settimane le cronache locali e nazionali hanno riportato la notizia di una considerevole diminuzione dei furti all’interno soprattutto delle abitazioni e un calo degli episodi di microcriminalità, lo stesso non si può dire per la piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti. E nei boschi di Inverigo negli ultimi giorni sono state segnalate aggirarsi molte figure sospette.

Spaccio nei boschi di Inverigo

A segnalarlo alle forze dell’ordine una residente che ha intravisto persone sospette nelle aree boschive nei pressi del cimitero di Villa Romanò a Inverigo. I carabinieri sono arrivati sul posto ma gli uomini si erano già dati alla fuga. Le forze dell’ordine comunque, anche con le restrizioni del Covid-19 in corso, continuano a pattugliare le aree boschive.

