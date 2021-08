I militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba, dopo una mirata attività info-investigativa e ripetuti servizi di pressante controllo del territorio, nel corso della serata dello scorso 26 agosto, hanno individuato un’area utilizzata per lo spaccio di sostanze stupefacenti ad Inverigo, nella zona boschiva di via Magni.

Spaccio nei boschi: smantellata un'area a Inverigo

Gli approfondimenti del caso hanno quindi consentito di rinvenire, occultati in loco: due panetti di “hashish” del peso di circa 100 grammi ciascuno; 312 circa grammi di eroina; 250 euro di denaro contante, in banconote e monete di vario taglio; materiale vario per il confezionamento.