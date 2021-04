Spaccio nelle aree boschive di Inverigo, Monguzzo e Lambrugo: il prefetto dispone l’intesificazione dei controlli

Nella mattinata di mercoledì 7 aprile 2021, c’è stata una riunione in Prefettura con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sotto esame la situazione generale relativa ai territori comunali di Monguzzo, Inverigo e Lambrugo, con particolare riferimento al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive in quei territori.

Spaccio nelle aree boschive di Inverigo, Monguzzo e Lambrugo

Alla riunione, convocata e presieduta dal prefetto Andrea Polichetti, hanno partecipato il Questore e i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’intervento dei Sindaci dei Comuni interessati, unitamente al vice Sindaco di Lambrugo e al comandante della Polizia Locale di Inverigo. Gli Amministratori, nell’illustrare l’attuale situazione, da un lato, hanno evidenziato la sfrontatezza di alcuni soggetti nello svolgimento delle attività di spaccio e, dall’altro, hanno rappresentato la difficoltà di contrastare il fenomeno in modo efficace e duraturo con il personale preposto alla sicurezza urbana, attesa la dinamicità dell’attività in questione, praticata ai margini e all’interno delle estese zone boschive.

Attualmente, le zone più esposte al fenomeno sono state individuate nelle aree boschive a ridosso dell’Oasi di Baggero, nella località Buerga e nella frazione Nobile, ricadenti nel territorio comunale di Monguzzo, nelle aree prospicienti il lago di Alserio e nella zona denominata “ex Valentino’s Garden”, sempre nel Comune di Monguzzo, nelle frazioni Villa Romanò e Cremnago di Inverigo e nella Via Magni, sita nel medesimo Comune.

Il Prefetto, nel premettere il significativo decremento, rispetto al periodo 2018/2020, dei principali indici di criminalità predatoria nei Comuni in questione – con particolare riferimento ai furti e alle rapine – ha rimarcato la costante attenzione riservata dalle Forze dell’Ordine al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno delle diverse aree boschive presenti in ambito provinciale, come comprovano le numerose persone identificate in occasione dei servizi coordinati di controllo finalizzati alla repressione di quel reato, nonchè gli svariati veicoli controllati e gli stranieri espulsi in quanto non in regola con la normativa in materia di soggiorno.

Il prefetto dispone l’intesificazione dei controlli

Dalla Prefettura fanno sapere: