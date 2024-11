Spaccio nell’erbese, arrestato un pregiudicato 38enne

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne di Alserio, pluripregiudicato per reati inerenti lo smercio di droga.

Il 38enne spacciava nella zona di Erba

La Squadra Mobile di Como, nel contesto dei servizi finalizzati al contrasto e alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha seguito i movimenti di un pluripregiudicato, che dalle risultanze investigative poste in essere dagli investigatori, sarebbe stato molto attivo nel “servire” gran parte delle località della zona dell’erbese. Pertanto è stato organizzato un servizio dedicato che ha visto su strada alcuni equipaggi della squadra mobile che hanno “agganciato visivamente” l’uomo. Seguendo i suoi movimenti mentre a bordo di una Renault Clio, intestata ad un altro pregiudicato di Erba, hanno notato che si incontrava fugacemente nei vari parcheggi della zona con alcuni personaggi, in evidente attesa, con i quali scambiava qualcosa.

Il fermo e l'ispezione

Dall’ispezione i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato nella disponibilità del 38enne, una dose di cocaina e denaro contante, ritenuto provento della vendita dello stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare a Alserio ha permesso successivamente agli agenti di ritrovare ancora un’altra dose di cocaina, un grammo e mezzo di MDMA in cristalli, una pastiglia di ecstasy, materiale per il confezionamento e denaro contante pari a 700 euro. L’uomo aveva nascosto il materiale per lo spaccio all’interno di un peluche, ritenuto posto sicuro per il provento della sua attività illecita.

Portato in Questura, è stato identificato - Francesco Cammisa, di 38 anni - e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito dell’arresto il Pubblico ministero di turno, ha disposto venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina alle 11.