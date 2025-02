Spaccio: un arresto e due persone segnalate

Nell'ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti a Fino Mornasco sono state segnalate due persone e una terza è stata arrestata nelle giornate di lunedì 17 febbraio e martedì 18 febbraio 2025.

Due persone segnalate

La sera di lunedì 17 febbraio i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, durante le operazioni di rastrellamento nella zona boschiva di via Scalabrini, hanno rintracciato due cittadini marocchini di 27 e 24 anni, entrambi senza fissa dimora, trovati in possesso rispettivamente di 53 grammi di hashish e di 5.7 grammi di hashish ed 1 grammo di cocaina l’altro.

Non essendo emerse circostanze che potessero fare ritenere un’attività di spaccio, entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Como quali assuntori dello stupefacente rinvenuto e sequestrato per la successiva distruzione.

Un arresto per spaccio

Un 26enne marocchino è invece stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella mattinata di martedì 18 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco. L'uomo era già destinatario di un decreto di espulsione.

I militari dell’Arma, in risposta a diverse segnalazioni pervenute dai residenti della zona "Costa" di Fino Mornasco, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi di un vecchio casolare abbandonato presso il quale venivano notati dei via vai sospetti.

Vicino a quell’edificio i Carabinieri, dopo aver individuato un bivacco, hanno scorto un uomo che alla vista dei militari si è dato alla fuga. Inseguito tra la boscaglia, l'uomo è stato poi bloccato e trovato in possesso di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, due telefoni cellulari, di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi preconfezionate e 108 grammi di eroina. Il 26enne è stato arrestato e sottoposto a rito direttissimo la mattina del 19 febbraio presso il Tribunale di Como. Qui è stato giudicato colpevole del reato contestato e condannato al divieto di dimora in tutto il territorio della provincia comasca.