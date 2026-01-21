Spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale: arrestati tre ventenni

L’intervento della Polizia di stato è di ieri pomeriggio, martedì 20 gennaio. Sono finiti in manette, colti in flagranza di reato, un 26enne, un 25enne e un 23enne marocchini, senza fissa dimora, ma di fatto domiciliati a Castelmarte, irregolari sul territorio. Sono stati, inoltre, denunciati per porto abusivo d’armi e per danneggiamento.

Durante i costanti controlli antidroga, la Squadra Mobile di Como tramite il monitoraggio delle informazioni assunte nel corso degli accertamenti, ha individuato tre spacciatori di droga che, a bordo di un’auto presa a noleggio, raggiungevano le zone boschive dell’erbese per vendere droga. Infatti, ieri, i poliziotti della sezione antidroga hanno individuato i tre mentre partendo dal loro domicilio di Castelmarte si sono diretti nei pressi di un’area boschiva del comune di Anzano: il monitoraggio ha confermato la loro attività illecita, dettata dal via vai di gente che per atteggiamenti apparivano come acquirenti di droga. Durante l’attività di polizia sono stati raccolti elementi di riscontro sulla vendita illecita e a un acquirente appena fuoriuscito dal bosco è stato sequestrato quasi 1 grammo di eroina.

Gli agenti, hanno inoltre notato che i tre, per tutta la giornata, andavano e venivano dal bosco alla loro abitazione piu volte: durante uno di questi spostamenti, hanno deciso di intervenire sul veicolo nel comune di Anzano per un controllo. Per tutta risposta l’auto dei tre stranieri, tentando di scampare al fermo, ha speronato l’autovettura di servizio ma è stata comunque poi bloccata. I tre marocchini, una volta fermati, hanno reagito sferrando calci agli agenti, che con fatica li hanno comunque portati in Questura.

Dall’ispezione sull’auto sono stati trovati in possesso di 43 grammi di eroina, 52 grammi di cocaina e circa 137 grammi di hashish, più di 700 euro in contanti, materiale per il confezionamento, nonché un grosso machete e un coltello da caccia. La successiva perquisizione della casa ha permesso di trovare inoltre 7000 euro in banconote di diverso taglio, ritenuto il provento della loro attività illecita.

I tre sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per porto abusivo d’armi e per il danneggiamento dell’auto della Polizia. Avvertito delle attività svolte, il P.M. di turno ha disposto di portarli in carcere a Como. I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione sono già a lavoro per gli idonei provvedimenti amministrativi da adottare nei loro confronti.