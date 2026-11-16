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Tragedia sfiorata nella serata di sabato 14 novembre a Cermenate, in via Crocifisso. Un uomo di 50 anni, residente in paese, ha sparato al consuocero, 62 anni, al termine di una lite.

Lo sparo

Pare che alla base del furioso litigio dei due consuoceri ci sia stato il tentativo di ciascuno di difendere il proprio figlio e la propria figlia, che a loro volta stavano litigando. Sta di fatto che il cinquantenne ha estratto la pistola e sparato al consuocere, anche lui residente a Cermenate, colpendolo nella zona dell’inguine. Immediatamente è scattato l’allarme, con ambulanza e automedica giunte sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cantù. Nel frattempo, l’uomo che aveva sparato si è dato alla fuga, per poi essere fermato e arrestato dai militari della Tenenza di Mariano Comense proprio a Mariano nelle prime ore di domenica, all’interno dell’abitazione di parenti. Gli sono contestati i reati di Tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Le condizioni del ferito

L’uomo ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.