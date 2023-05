Ha sparato alla ex compagna, prendendola soltanto di striscio, dopodiché si è tolto la vita (nella foto in copertina la casa teatro della tragedia).

Spara alla ex compagna e poi si suicida

Attimi di terrore nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio 2023, ad Inverigo. La tragedia si è consumata in via Roma, all'altezza del civico 67/A. Erano le 16.30 quando un uomo, 62 anni, pregiudicato, ha sparato verso la ex, 32 anni, colpendola di striscio. Tutto è successo quando la vittima è rientrata dal lavoro e sotto casa si è trovata davanti l'uomo, da cui si era allontanata per dei problemi legati a dei maltrattamenti, tanto che in corso c'è un'istruttoria sul divieto di avvicinamento (al momento non ancora attiva). Appena si è accorta della sua presenza è corsa sulle scale, per trovare riparo, ma è stata comunque colpita di striscio dallo sparo. In quei concitati momenti è poi riuscita a scappare, mettendosi in salvo. Nel frattempo l'uomo si è barricato in casa, ha puntato l'arma vero se stesso e si è tolto la vita.

La donna ha riportato una ferita allo zigomo ma non sarebbe in pericolo di vita, è stata accompagnata in ospedale. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto e l'ambulanza per i soccorsi.