Spara con la carabina contro i ragazzi che, la sera, bivaccano nel nuovo parcheggio del mercato.

Spara con la carabina ad aria compressa per "cacciare" i ragazzi che disturbano

L’episodio, che per fortuna non ha avuto risvolti drammatici, ma che poteva finire decisamente peggio, si è verificato nella tarda serata di sabato 30 luglio, dopo la mezzanotte, nel nuovo parcheggio dell’area mercatale, a pochi passi dalla Strada provinciale 23. All’indirizzo dei ragazzi sono stati esplosi due colpi di carabina, di quelle ad aria compressa. Alcuni piombini sparati hanno raggiunto uno dei giovani, 19 anni, colpendolo fortunatamente in parti del corpo non particolarmente delicate. Sull’episodio indaga la Polizia locale.

