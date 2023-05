Spara in strada con una carabina ad aria compressa. A segnalare l'accaduto sono stati alcuni cittadini, allarmati dalla situazione.

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne per aver violato le disposizioni in materia di custodia delle armi, aggiornamento del luogo residenza e detenzione di armi non comuni. In particolare nel pomeriggio di una domenica di maggio, dei cittadini allarmati segnalavano alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cantù, la presenza di un soggetto che con una carabina ad aria compressa stava sparando dalla propria abitazione sulla pubblica via.

La Centrale Operativa ha inviato immediatamente sul posto le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Fino Mornasco e Cermenate che hanno identificato il 48enne e proceduto alla perquisizione dell’abitazione, accertando che possedeva delle armi regolarmente denunciate, poi sottoposte a sequestro dai militari per la violazione delle varie normative in materia.

La Compagnia Carabinieri di Cantù, attraverso le nove Stazioni Carabinieri e la Tenenza di Mariano Comense, sta procedendo ad un capillare controllo dei detentori di armi, verificandone le modalità di custodia ed i vari requisiti necessari per poterle detenere o trasportare.