Sparatoria in strada: ferito 37enne. E' successo a Orsenigo poco prima delle 21.

Ferito un uomo di 37 anni

Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe avvenuto nel piazzale di via Enrico Fermi, che affaccia sulla Provinciale, dove trovano sede numerose attività commerciali. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, ma secondo quanto ricostruito un uomo di 37 anni sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola proveniente da un uomo a bordo di un'auto. Immediato l'intervento dei soccorsi, intervenuti per soccorrere il ferito che vagava nei pressi della rotatoria sulla Briantea. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica, e poco distante, nei campi, è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri di Lurago d'Erba e Cantù: da chiarire le motivazioni del gesto. Non è esclusa la motivazione legata a un regolamento di conti per questioni di droga: i boschi poco distanti sono infatti notoriamente luogo dove già in passato è stato segnalato lo spaccio di stupefacenti.

Articolo in aggiornamento