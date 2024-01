Spari nella notte contro il ristorante "Pizza Mania"

Sparatoria in via Battisti: esplosi dei colpi di pistola contro il locale "Pizza Mania". E' successo nella notte tra martedì e mercoledì a Erba.

In corso le indagini

Sono tuttora in corso le indagini sull'episodio avvenuto questa notte al locale di via Battisti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, data l'ora, il ristorante d'asporto era chiuso: ignoti (da accertare se il malvivente abbia agito da solo), di passaggio, avrebbero esploso alcuni colpi contro la vetrina della pizzeria, danneggiandola. I titolari del locale se ne sarebbero accorti questa mattina intorno alle 11, orario di apertura del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri cui spetterà la raccolta di tutti gli elementi per effettuare le indagini sull'accaduto.