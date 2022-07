Spaventoso frontale a Lurate Caccivio tra due auto

Spaventoso frontale a Lurate Caccivio, lungo via Repubblica.

Frontale tra due vetture

L'incidente, tra una Opel Mokka X e una Fiat 500, è avvenuto intorno alle 16.15 di oggi, giovedì 28 luglio. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, le due vetture si sarebbero scontrate qualche metro prima del ponte di via Carovelli, in direzione di Villa Guardia ma in territorio di Lurate Caccivio. Un impatto molto violento, tanto che i soccorsi sono intervenuti in codice rosso (massima gravità). Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio, una della Sos di Olgiate Comasco e l'automedica. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Lurate Caccivio mentre i Vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'asse viario. Traffico bloccato. Gli automobilisti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e in codice verde.