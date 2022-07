Spaventoso incendio a Guanzate: bruciati quattro ettari di campi FOTO e VIDEO

Incendio a Guanzate, bruciati più di quattro ettari di campi nel pomeriggio di oggi, domenica 3 luglio.

Incendio, le operazioni di spegnimento durate più di due ore

Le fiamme sono divampate da un campo, seminato a granoturco, situato in via Alessandro Manzoni. L'allarme è scattato prima delle 16, con il fumo nero che è stato notato a chilometri di distanza. Ancora da definire le cause: l'unica certezza, uno scenario infernale che ha portato alla devastazione di due campi, per più di quattro ettari di terreno invasi dalle fiamme. Sul posto, un grande dispiegamento di forze: presenti tre mezzi da Appiano Gentile, due da Lomazzo, due da Cantù e altri due da Como. L'incendio, partito dal primo campo, anche a causa del vento, ha letteralmente "saltato" via Manzoni per poi bruciare anche il secondo terreno che era già stato sfalciato. A garantire la sicurezza il nucleo antincendio boschivo della protezione civile (Guanzate e Montano Lucino), la Polizia locale della Bassa Piana Comasca, con due vetture, e l'Associazione Nazionale Carabinieri. La situazione è tornata in sicurezza dopo due ore abbondanti di lavoro.

A causa del caldo un vigile del fuoco ha accusato un malore

Probabilmente per il caldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore. E' stato immediatamente soccorso da un medico presente in zona, mentre i suoi colleghi lo hanno raffreddato. Poco dopo è giunta sul posto un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile che gli ha prestato le necessarie cure. Anche il vicesindaco Monica Colacicco era presente in zona per controllare la situazione. Non si segnalano feriti.