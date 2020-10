Spazzini per un giorno a Figino Serenza

I volontari si sono messi al lavoro stamattina per raccogliere i rifiuti.

Spazzini per un giorno contro l’inciviltà

Spazzini per un giorno perché amano il loro paese. Stamattina un gruppo di volontari si è rimboccato le maniche per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati dagli incivili. Bottiglie, mobili rotti e rifiuti di ogni tipo sono stati raccolti in quantità tale da riempire diversi sacchi. “Grazie ai volontari che questa mattina, con tanto amore per il proprio territorio, hanno impegnato il loro tempo aiutandoci a ripulire il nostro paese dall’inciviltà di ancora troppe persone”, ha commentato il sindaco Roberto Moscatelli. Quindi ha aggiunto: “Il bottino di quest’oggi è stato importante, ma se ognuno di noi facesse veramente la propria parte, tutto questo si potrebbe evitare”. Poi ha concluso: “L’ambiente che ci circonda è di tutti noi, rispettiamolo!”.

