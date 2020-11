Spesa, parrucchieri, cimiteri, cerimonie, genitori separati: cosa si può fare nella zona rossa

Un lungo messaggio nel quale, snocciolando 34 domande e risposte, si prova a chiarire i dubbi più diffusi tra i cittadini in queste ore che precedono il nuovo semi lockdown. A pubblicarlo – e a condividerlo con gli altri sindaci – è stato il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli.

“Regola zero: il buon senso”

“Pubblico i quesiti posti in data odierna in occasione della riunione a cui ho partecipato con il Prefetto, il Questore ed i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con le relative risposte ricevute – ha spiegato Usuelli – In ogni caso, al netto delle risposte ricevute che possono anche non piacere ricordo che vale sempre la regola zero, ossia il buon senso e l’autoresponsabilità di ciascuno di noi per il pieno rispetto nostro e degli altri. Quindi se la risposta non piace o si ritiene di non condividerla nessuno vieta di fare ciò che non è possibile ovviamente assumendosi la responsabilità di una eventuale sanzione”.

Domande e risposte sul nuovo semi lockdown

1) SI PUO’ ANDARE NEI COMUNI LIMITROFI A FARE LA SPESA?

Si può andare a fare la spesa nei comuni limitrofi se nel proprio Comune non vi è un supermercato/esercizio in grado di soddisfare le esigenze della cittadinanza. Si può prenotare sia la spesa on-line e andare a ritirarla che recarsi ad effettuare la spesa di persona.

2) SI PUO’ ANDARE A SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA IN MONTAGNA?

Si è in attesa dei chiarimenti dal Gabinetto del Ministro.

3) LE DISCARICHE SONO APERTE E SI POSSONO CONFERIRE I RIFIUTI/MATERIALI?

Si è permesso.

4) I PARRUCCHIERI POSSONO RICEVERE SU APPUNTAMENTO CLIENTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI?

No. Si va dal parrucchiere presente nel proprio Comune di residenza. Se nel proprio Comune non vi è un parrucchiere allora si può andare in un Comune limitrofo

5) LE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE QUALI DIABETE, IPERTENSIONE ECC. CHE RICHIEDONO ATTIVITA’ MOTORIA POSSONO ANCHE ALLONTANARSI DAL DOMICILIO?

Si ovviamente sempre individualmente e non in gruppo purchè vi siano patologie acclarate. Se hanno un certificato medico dovrebbero portarlo con sé altrimenti lo dichiareranno ed eventualmente lo produrranno successivamente a richiesta per la verifica. Ovviamente debbono partire da casa a piedi non prendere la macchina andare sul lungolago a Lecco e fare la passeggiata.

6) SPOSTAMENTI DEI PARENTI PER ACCUDIRE I FIGLI DEI GENITORI CHE LAVORANO?

Siamo in attesa dei chiarimenti dal Gabinetto del Ministro.

7) GENITORI SEPARATI E DIRITTO DI FREQUENTAZIONE E VISITA DEI FIGLI?

E’ possibile secondo i tempi stabiliti in sede di separazione e/o divorzio. Meglio se si portano con sé il verbale di omologa e/o sentenza di separazione, e/o sentenza di divorzio ove sono riportate le condizioni e specificatamente i periodi con i quali possono tenere i figli.

8) OPERAI CHE LAVORANO IN CANTIERI PUBBLICI O PRIVATI E PRANZO DI LAVORO?

I bar, ristoranti ecc. possono servire il pranzo nel locale a patto che vi sia una convenzione/contratto scritto in quanto vengono parificati alle mense.

9) E’ POSSIBILE RECARSI PRESSO ORTI E FONDI PRIVATI CHE SI TROVANO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA?

No non è possibile.

10) I CIMITERI SONO APERTI? CI SI PUO’ RECARE AL CIMITERO?

I Cimiteri sono aperti. Ci si può recare al Cimitero ma solo nel proprio Comune di residenza.

11) ATTIVITA’ MOTORIA E PASSEGGIO CON ANIMALE DA COMPAGNIA SI PUO’ FARE E DOVE?

Nei pressi dell’abitazione. La distanza non è stata esplicitata.

12) I CICLISTI POSSONO GIRARE LIBERAMENTE E USCIRE DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA?

Si attendono i chiarimenti dal Gabinetto del Ministro.

13) IL PRIVATO PUO’ USARE LA MOTOSEGA PER IL TAGLIO DELLA LEGNA AD USO PRIVATO?

Si ma solo nel proprio Comune di residenza. Non ci si può recare in un Comune dove non si è residenti.

14) LA CERTIFICAZIONE E’ NECESSARIA ANCHE PER SPOSTARSI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI RESIDENZA?

Si. Si ribadisce che non è obbligatorio averla con sé. Le Forze dell’Ordine le hanno. Se la si ha con sé si velocizzano solo le operazioni.

15) I FRONTALIERI POSSONO ANDARE E TORNARE DAL LAVORO?

Assolutamente si essendo esigenza di lavoro.

16) BATTESIMO. CHI PUO’ PARTECIPARE?

Al Battesimo e a tutte le cerimonie religiose si può partecipare seguendo le norme concordate tra la Santa Sede e lo Stato Italiano ma all’interno del proprio Comune di residenza.

Può partecipare ad un battesimo, matrimonio, cresima, comunione uscendo dal proprio Comune di residenza solo il Padrino/Madrina, Testimone. Gli altri parenti se non risiedono nel medesimo Comune dove si celebra il rito religioso non possono partecipare.

17) MATRIMONIO CIVILE, CITTADINANZA E CARTA DI IDENTITA’

Matrimonio civile si celebra con i testimoni e gli invitati secondo le regole già previste per evitare assembramenti. Da fuori Comune possono partecipare solo i testimoni.

Cittadinanza solo colui che la riceve.

Carta di identità si fa su appuntamento.

18) I LAVORI SOCIALMENTE UTILI CONTINUANO?

Si.

19) DOTE COMUNE CONTINUA?

Si.

20) SCUOLA DI MUSICA CON LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO (NON A FIATO) RIVOLTE A BAMBINI/RAGAZZI, NEL PIENO RISPETTO DELL REGOLE DI SICUREZZA POSSONO CONTINUARE?

No.

21) LA PESCA E’ CONSENTITA? SE SI ANCHE FUORI DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA?

No la pesca non è consentita nemmeno nel proprio Comune di residenza.

22) L’ATTIVITA’ VENATORIA E’ CONSENTITA?

No.

23) DPCM ART. 3 PUNTO 4B STABILISCE CHE I MERCATI SONO CHIUSI “SALVO LE ATTIVITA’ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI” MA SUCCESSIVAMENTE L’ALLEGATO 23 DA LA POSSIBILITA’ DI SVOLGERE COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE ANCHE DI PROFUMI, COSMETICI, SAPONI E DETERSIVI, BIANCHERIA, CONFEZIONI ECC.

Nei mercati è consentita solo la vendita di generi alimentari per umani e non.

Le altre attività sono consentite solo in maniera itinerante e/o a domicilio per evitare assembramenti.

24) SONO CONSENTITE LE ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA, LABORATORI ECC. PER I MINORI?

No non sono consentite, salvo quanto previsto all’art. 3, lett. F del DPCM 03.11.2020 che così recita “… omissis … resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 … omissis …”.

25) STRUTTURA CHE COMPRENDE BAR, ALBERGO ED EDICOLA SE DECIDE DI TENERE CHIUSO IL BAR E L’ALBERGO DEVE OBBLIGATORIAMENTE GARANTIRE IL SERVIZIO EDICOLA?

Si.

26) SI PUO’ PROCEDERE AL TAGLIO DEL BOSCO IN QUALITA’ DI HOBBISTA A FINI DI CONSUMO PER LA FAMIGLIA?

Si ma solo all’interno del proprio Comune di residenza.

27) I MANGIMI POSSONO ESSERE VENDUTI NEI MERCATI?

Si perché trattasi di generi alimentari ma solo gli alimenti. Solo a mero titolo esemplificativo e non esaustivo non si possono vendere guinzagli, bocce per i pesci rossi, gabbiette ecc.

28) IL PEDIBUS PUO’ CONTINUARE?

Assolutamente si.

29) UN FIGLIO PUO’ FARE LA SPESA PER I GENITORI ANZIANI E/O DISABILI E POI PORTARLA A CASA LORO ANCHE SE ABITANO IN UN COMUNE DIVERSO DAL SUO?

Assolutamente si. Anzi è consigliato così si evita di far uscire di casa le persone fragili.

30) CI SI PUO’ RECARE NELLA SECONDA CASA POSTA AL DI FUORI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA?

No, salvo per necessità indifferibili ed urgenti (pericolo di crollo ecc.).

31) CHI CELEBRERA’ LA FESTA DEL 4 NOVEMBRE DOMENICA 8 LA POTRA’ CELEBRARE?

Assolutamente si con la regola in vigore. No corteo, assembramenti ecc.. Persone il minimo indispensabile.

32) ATTIVITA’ CHIUSE POSSONO PRENDERE ORDINI ON LINE, PER TELEFONO ECC. E CONSEGNARE A DOMICILIO?

Assolutamente si.

33) I CIMITERI E I PARCHI SONO APERTI?

Si.

34) BIBLIOTECHE POSSONO CONSEGNARE LIBRI A DOMICILIO?

Le biblioteche sono chiuse ma possono consegnare libri a domicilio.