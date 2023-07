Spettacolo comico con gli attori-saltimbanchi del Teatro Auriga

Spettacolo comico per tutti a Solbiate Con Cagno, protagonisti gli attori del Teatro Auriga.

Spettacolo comico, ingresso gratuito

L'appuntamento, organizzato dall'Amministrazione comunale e dalla commissione Biblioteca , è rivolto veramente a tutti: dai piccoli agli adulti, con particolare invito alle famiglie. E' in programma per la serata di giovedì 6 luglio, con inizio alle 21 al centro civico di Concagno in via Cadorna 27. Protagonisti del "Charlatans circus"Vladimier Vorovich e Madame Olga, eccentrici saltimbanchi e irriverenti ciarlatani pronti a tutto pur di riuscire a vendere la loro ultima invenzione: l'olio 32, elisir miracoloso che tutto può e tutto fa.

Un circo delle meraviglie

Un vero e proprio tuffo all'interno di un circo delle meraviglie tra maghi, giocolieri, pulci ammaestrate e tanto altro da scoprire al centro civico concagnese. Un varietà comico in continuo dialogo col pubblico, come spiegano gli stessi protagonisti, rifacendosi alle vecchie fiere e ai saltimbanchi di una volta. Spettacolo di e con Veronica Del Vecchio e Andrea Tettamanti.