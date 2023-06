“Sport e solidarietà”: manifestazione riuscita unendo le associazioni del territorio

“Sport e solidarietà”: il nuovo format della manifestazione organizzata dalla Consulta dello sport e del tempo libero di Olgiate Comasco, insieme alla cooperativa Ecofficine, è piaciuto.

“Sport e solidarietà”, insieme per aiutare Casa di Paolo e Piera

La manifestazione, nella suggestiva cornice della parco comunale di Villa Peduzzi, ha tenuto banco dalle 10 della mattinata odierna, sabato 10 giugno, proseguendo anche oltre le 18 (il previsto orario di chiusura) per via della presenza di pubblico. A pieno ritmo la cucina con i volontari della Pro loco e degli Amici di San Cataldo. Il ricavato del servizio cucina verrà devoluto a favore del progetto sportivo e solidale “Un euro al metro”, che quest’anno raccoglie fondi a sostegno dell’ampliamento di Casa di Paolo e Piera (struttura realizzata dalla Fondazione Paolo Fagetti, gestita dal Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, che accoglie bimbi e ragazzi con disabilità). Sono intervenuti i nuotatori Michele Bottinelli e Alberto Ghielmetti, che insieme ad Alessandro Lucca (anima social di “Un euro al metro”) e all’associazione genitori “La Lanterna” quest’anno lanciano la sfida di 15 chilometri di traversata del Lago di Como (in calendario domenica 2 luglio, con l’appoggio del “Cai” e del gruppo podistico “Dialogo Club Bric’s”), abbinata alla raccolta fondi a favore di Casa di Paolo e Piera.

Evento anche all’insegna della sostenibilità

La scelta degli organizzatori, su spinta di Ecofficine, è stata quella di lanciare messaggi per la sostenibilità: no alle bottigliette di plastica, menù con piatto anche vegano, bibite del mercato equosolidale e sfilata di moda con abbigliamento del mercato equosolidale.

Decine di associazioni impegnate

Se in mattinata, complice il meteo incerto, il passaggio di piccoli e grandi visitatori è stato più moderato, il soleggiato pomeriggio ha favorito ottima partecipazione. Centinaia i volontari attivi nel far provare le discipline sportive fruibili nel parco. Decine i sodalizi partecipanti, non solo di Olgiate Comasco. Presenti, tra gli altri, il sindaco Simone Moretti, gli assessori Luca Cerchiari, Stefania Mancuso, Renato Spina e Paola Vercellini. Tra i visitatori della festa anche Fabio Chindamo, sindaco di Bulgarograsso.