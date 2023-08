Sportello legale sospeso ancora per due settimane, riapertura a settembre

Sportello legale sospeso fino al mese di settembre.

Lo sportello legale riaprirà mercoledì 6 settembre

L’Amministrazione comunale ha istituito il servizio di consulenza legale con la finalità di fornire gratuitamente informazioni ai cittadini residenti, per un primo orientamento in tema di strumenti di tutela giudiziaria. Lo sportello è attivo gratuitamente nei locali del Comune di Guanzate nel pomeriggio di mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30, ma solo su appuntamento. Con l’arrivo del periodo di ferie il servizio è stato sopseso durante il mese di agosto ma verrà ripristinato a partire dal 6 settembre. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria telefonando ai numeri 031-3527130, 031- 3527138 o mandando una email a segreteria@comune.guanzate.co.it.