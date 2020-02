Sta tornando a casa l’anziano scomparso

L’anziano scomparso da Valmorea sta tornando a casa.

Anziano scomparso: esito positivo

Mario Ianchello, pensionato di 77 anni, è uscito di casa martedì 4 febbraio 2020 e, da allora non ha fatto ritorno. Diverse le segnalazioni sul territorio: ad Albiolo, a Como e a Lurate Caccivio. “Sono stato chiamato domenica dalla Polizia ferroviaria di Genova Principe – racconta il figlio Marco – Avevano individuato mio padre. Ci ho parlato al telefono e stava bene. Ha dormito alla Caritas. Mi sono subito precipitato a Genova ma non sono riuscito a trovarlo”. Questa mattina Ianchello ha preso un treno in direzione Como e dovrebbe arrivare verso le 12. “Gli ho fatto comprare un cellulare ma non risulta acceso. Lo aspetteremo a Como San Giovanni”.