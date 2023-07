Stage internazionale per giovani musicisti, Italia e Spagna unite nel segno della musica

Stage internazionale per giovani musicisti, Italia e Spagna unite a Olgiate Comasco nel segno della musica.

Stage internazionale, la bellezza della musica

La ventunesima edizione dello Stage internazionale, organizzata dal Corpo musicale olgiatese, diretto dai maestri Edoardo Piazzoli e Rafael Garrigos, accoglie ben 31 tra ragazze e ragazzi spagnoli e altri 34 stagisti dalla provincia di Como (tra i quali una dozzina di elementi della banda di Olgiate Comasco) e da quella di Varese. I partecipanti hanno tra i 12 e i 18 anni. "Già, domenica, primo giorno dello stage - sottolinea Enrico Cesana, segretario del Corpo musicale olgiatese - nel momento della pausa i partecipanti si sono messi all'esterno della nostra sede, giocando insieme con un pallone. Il valore formativo dello stage musicale è affiancato da quello sociale".

Musica, linguaggio universale

L'impegno è notevole, come puntualizzano i due maestri: "Nei primi tre giorni di stage quattro ore al mattino di prove e altrettante nel pomeriggio. E nei giorni successivi ben cinque concerti. Accoglienza eccezionale a Olgiate Comasco". Tutto questo è possibile grazie a una macchina organizzativa perfezionata di anno in anno. "Per fortuna abbiamo un bel gruppo di nostri volontari, oltre alla collaborazione delle associazioni - ringrazia Cesana - Sos, L'Alveare e parrocchia di Albiolo ci mettono a disposizione i pulmini, gli Alpini ospitano gli stagisti in sede per mangiare, gli Amici di San Cataldo ci hanno offerto una cena apprezzatissima e il Comune ci sostiene sempre, anche mettendo a disposizione la palestra comunale dove sono alloggiati i nostri ospiti".

Tour e concerti anche alle Cinque Terre

I giovani musicisti suoneranno a Gravedona (il 26 luglio), a Porto Ceresio (il 27 luglio), in Liguria a Monterosso al mare (il 28 luglio), a Cernobbio (il 29 luglio). L’esperienza di condivisione all’insegna dell’approfondimento e dell’apprendimento musicale avrà conclusa nella serata di domenica 30 luglio: alle 21 il grande concerto finale al Medioevo di Olgiate Comasco.