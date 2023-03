Continuano le operazioni di controllo e presidio del territorio della Compagnia dei Carabinieri di Cantù: negli ultimi i militari hanno arrestato uno stalker che pedinava l'ex compagna dal suo luogo di lavoro e fino a Cantù. L'uomo è stato sorpreso in flagranza di reato.

Stalker pedinava l'ex compagna: colto in flagrante dai Carabinieri e arrestato

Un 49enne pregiudicato è stato tratto in arresto dai militari della stazione di Cantù per aver ripetutamene violato le disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria in relazione al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

L'uomo, nonostante il divieto imposto, attendeva fuori dal posto di lavoro la ex compagna pedinandola fino a Cantù, dove veniva raggiunto e arrestato in flagranza di reato dai militari della stazione Carabinieri di Cantù e dai militari del Nor - Aliquota Radiomobile.

Altri tre arresti

Sempre gli agenti della stazione di Cantù hanno provveduto ad arrestare e a sottoporre alla detenzione domiciliare un 45enne che dovrà scontare una pena di sei mesi per porto abusivo d'arma e violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, reati commessi nel 2020.

Le altre due operazioni sono state attutate dai militari della stazione di Mozzate e delle stazione di Cermenate: i primi traevano in arresto un 35enne pregiudicato, che dovrà scontare una pena di più di 4 anni per i reati di truffa in concorso e violazione degli obblighi di assistenza famigliare, reati commessi dal 2011 al 2018; mentre i secondi traevano in arresto un 75enne pregiudicato che dovrà scontare una pena detentiva di più di 5 anni di reclusione per i reati di evasione di imposte di reddito e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.