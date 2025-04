Stalking, insulti e schiaffi alla ex: arrestato un 43enne. L'intervento dei militari della Stazione carabinieri di Erba è avvenuto nella mattinata di domenica 6 aprile: in manette un uomo residente a Erba.

Perseguitava da giorni la ex

L'uomo, dopo la fine della relazione con la fidanzata, aveva iniziato a perseguitarla tempestandola quotidianamente di telefonate e messaggi, anche ingiuriosi. Si era inoltre presentato presso il posto di lavoro scrivendole frasi offensive sull’auto in sosta e sotto casa della donna per suonare insistentemente il citofono. In un’occasione, incrociandola con l’autovettura, l’aveva superata nel tentativo di impedirle di proseguire e scendendo dall’auto l’aveva insultata e colpita con uno schiaffo.

Così, nella mattinata di ieri i Carabinieri hanno tratto in arresto per il reato di atti persecutori, il 43enne in esecuzione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Como. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.