Stasera "Amaro teologico": monsignor Viganò incontra i giovani

Un ospite illustre, un nuovo incontro nell'ambito del percorso denominato "Amaro teologico" a Olgiate Comasco.

Appuntamento nella serata odierna

L'invito è per la serata odierna, mercoledì 26 marzo, con inizio alle 21 nel salone del cosiddetto "Oratorio che non c'è". Tema dell'incontro: "Estetica della vita cristiana", di cui parlerà monsignor Dario Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Col suo innegabile carisma, il sacerdote indicherà una possibile traccia di cammino cristiano proprio nella via della Bellezza. L'idea della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano è proprio quella di offrire ai giovani - tra i 18 e i 30 anni di età - momenti di ascolto e confronto, di domande e riflessione sulla quotidianità della vita cristiana.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 2 aprile "La via soprannaturale - Miracoli della fede" con don Ivan Salvadori, vicario generale della diocesi di Como, che - da esperto teologo - provocherà i presenti soffermandosi sulla odierna ricerca del "miracolistico". Infine, mercoledì 9 aprile, "I passi del perdono - Giustizia riparativa" insieme a don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell’associazione "Kayros" e cappellano dell’istituto penale minorile "Cesare Beccaria" di Milano.

L’invito a partecipare

La partecipazione è aperta a tutti i giovani in ricerca di senso e di bellezza. E le risposte non mancano. L'incontro di martedì 11 marzo, infatti, è stata partecipato con interesse ed entusiasmo da una trentina di giovani. Ogni serata propone anche la degustazione di una bevanda.