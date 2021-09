Al via il confronto elettorale tra i candidati sindaco organizzato dal Giornale di Olgiate

Seguite con noi in diretta dal Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco il confronto elettorale tra i candidati sindaco organizzato dal Giornale di Olgiate.

Stasera il confronto elettorale: alle 20.30 nell'auditorium del Medioevo

L'atteso appuntamento, in vista delle Elezioni Amministrative del 3 e del 4 ottobre, è in programma oggi, alle 20.30, nell'auditorium del Medioevo. L'ingresso è consentito solo ai possessori di green pass. I posti a disposizione nell'auditorium comunale di via Lucini sono 126, nel rispetto del distanziamento previsto dalle regole dettate dall'emergenza pandemica. Il confronto vedrà in primo piano i candidati sindaco Simone Moretti (Svolta Civica), Donatella Silvia (Alternativa per Olgiate) e Chiara Giuditta Paone (Civitas Olgiate Comasco).

Diretta Facebook sulla pagina di Prima Como

Il confronto elettorale sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Facebook Prima Como. I tre candidati saranno sottoposti a una serie di domande e a qualche "sorpresa" che aiuterà a conoscerli meglio. Per le tre liste scese in campo per le Amministrative del 3 e del 4 ottobre la campagna elettorale è al suo culmine: ieri tre gazebo, uno accanto all'altro, all'esterno del mercato, in via Milano. E stasera, appunto, l'atteso confronto con tutti i candidati sindaco presenti davanti al pubblico.